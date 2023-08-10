Зеленский ищет замену министру обороны Резникову – источники

Президент Владимир Зеленский ищет замену Алексею Резникову на должности министра обороны, есть как минимум два кандидата, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщают собеседники УП во власти.

Отставка Резникова снова на рассмотрении: по данным УП, она перешла из теоретически возможной в практически возможную.

В начале февраля, после ряда скандалов, отставка Резникова уже обсуждалась. Кандидатом на министра обороны тогда был Кирилл Буданов.

Сам Резников когда-то выражал желание работать министром юстиции, но на должность министра стратегических отраслей промышленности он идти не согласился – поэтому в феврале все остались на своих местах.

Сейчас, по данным УП, Зеленский снова ищет кандидатов на замену Резникову – и уже с двумя людьми из правительства были разговоры об этом.

Первый – это вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков, второй – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

Были ли разговоры с другими кандидатами, УП не известно.

Резников якобы не против стать послом в Великобритании, но рассматривается ли такая возможность на самом деле – тоже не известно.