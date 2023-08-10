Генштаб: ВСУ сдерживают атаки окупантов под Бахмутом и Авдеевкой

Силы обороны Украины отразили все вражеские атаки на восточных направлениях, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 10 августа.

В течение суток враг нанес 3 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло около 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах Степного и Константиновки Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Клюсы, Блешня, Карповичи Черниговской области; Поповка, Тимофеевка, Стукаловка Сумской области и Уды, Гурьев Казачок, Одноробовка, Стрелечья, Охримовка Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Надежды и южнее Новоселовской Луганской области. Артиллерийским и минометным обстреамы противника подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Каменка, Двуречная, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белогоровки Луганской области и Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись н.п. Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Богдановки. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Богдановка, Часов Яр, Предтечи Донецкой области.

На Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки. Враг нанес авиационный удар в районе Северного. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Новокалиново, Новоселовка Первая, Авдеевка, Северене Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в Старомайорском районе. Там же нанес авиационный удар. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Большая Новоселка, Благодатное Донецкой области.

На Запорожском направлении враг нанес авиационный удар в районе Малой Токмачки Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Ольговское, Красное, Гуляйполе, Пятихатки, Каменское Запорожской области и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник нанес авиационный удар в районе Казацкого Херсонской области. Артиллерийским обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Республиканец, Красный Маяк, Дорожное, Казацкое, Антоновка и Велетенское Херсонской области и Херсон; Куцуруб, Очаков, Дмитровка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Также нашими защитниками было уничтожено 7 ударных БПЛА противника типа "Шахед-136".

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 4 артиллерийских средства на огневых позициях, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 станцию радиоэлектронной борьбы и 1 узел связи противника.