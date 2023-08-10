Россияне снова ударили по мирному Запорожью, есть пострадавшие (Обновлено)
Российские войска снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры в Запорожье, по данным местных властей есть пострадавшие, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев в Telegram.
"Опять целью российской террористической атаки выбран объект гражданской инфраструктуры.
Опять никаких военных целей. Очень людная в это время территория.
Еду на место. Надеюсь, без жертв".
Сейчас на территории Запорожской области продолжается воздушная тревога.
Обновлено: По данным Куртева, на месте прилета занялся пожар. К большому сожалению, есть пострадавшие.
"В настоящее время известно о двух пострадавших. Люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение", - добавил он.
Что предшествовало: 9 августа российские войска атаковали жилой квартал Запорожья. По состоянию на утро 10 августа было известно о 3 погибших и 9 раненых, среди которых младенец.