Польша приступила к испытаниям электронного барьера на границе с Россией, чтобы в ближайшие дни передать ее пограничной службе для дальнейшего использования, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила пресс-секретарь польского Пограничного караула Анна Михальская со ссылкой на PAP.

Строительство электронного барьера на границе с Кенигсбергом началось в апреле. Эта система камер и датчиков движения будет действовать в течение примерно 199 км. Она будет разделена на 12 участков.

Ожидается, что вся система будет готова к концу сентября.

Михальская сообщила, что последний из двенадцати электронных контейнеров был установлен на границе – недалеко от Голдапа.

"Это важные элементы электронного барьера, связывающие воедино все системы на разных участках" , — отметила она.

По ее словам, на одном из участков подрядчик, компания Telbud, уже установил все оборудование, включая камеры и кабели обнаружения. Это участок в районе Щурькова, охраняемый пограничной службой в Сенпополе.

"Пока подрядчик тестирует этот участок, чтобы в ближайшие дни передать его нам для приема" , — пояснила Михальская.

По ее словам, в течение следующих недель будут последовательно приниматься и другие секции.

Как сообщалось, пограничная служба Польши попросила Министерство обороны направить к границе с Беларусью еще 1 тысячу военных.