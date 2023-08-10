Зеленский встретился с представителем Вселенского патриарха: что обсудили

Представитель Вселенского Патриархата митрополит Халкедонский Эммануил прибыл с визитом в Украину и провел встречу с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Глава государства отметил, что визит митрополита является очень важным сигналом поддержки Украины и украинского народа со стороны Вселенского Патриархата. Президент передал Вселенскому Патриарху приглашение посетить Украину.

Со своей стороны митрополит Эммануил пересказал главе государства лучшие поздравления от Его Всесвятости.

"Мы очень сильно поддерживаем вас в этот трудный момент. Вы можете быть уверены в нашей поддержке и во всем, что мы можем сделать от имени Вселенского Патриархата" , – отметил он.

В ходе разговора было уделено внимание духовной независимости Украины, обсуждению Украинской формулы мира, а также вопросу возвращения детей, незаконно депортированных из нашей страны.