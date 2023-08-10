Россияне атаковали Купянский район Харьковской области, есть жертвы

Российские военные атаковали Купянский район Харьковской области. В результате обстрела погиб один человек, еще один - получил ранения, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

В частности, оккупанты атаковали село Подолы Купянского района. Вражеский снаряд попал в жилой дом.

В результате обстрела погибла женщина. Мужчина получил ранения.

Синегубов добавил, что на месте работают экстренные службы.

Ситуация в Харьковской области

После деоккупации почти всей Харьковской области россияне регулярно обстреливают Купянский район и город Волчанск.

Так, 7 августа оккупанты обстреляли село Кругляковка Харьковской области, использовав четыре управляемых авиабомбы. В результате обстрела погибли два человека, еще девять - получили ранения.

Ситуация в Купянском районе

Купянск и район были освобождены украинскими защитниками осенью прошлого года. Однако оккупанты почти ежедневно обстреливают деоккупированные территории.

Местные власти объявили в 37 населенных пунктах Купянского района обязательную эвакуацию. Это касается освобожденных городов и сел, а также территорий вблизи зоны боевых действий.