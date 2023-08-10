СМИ: В Роттердаме изъяли рекордные 8 тонн кокаина на 600 млн евро

Нидерландские таможенники обнаружили 8 064 килограмма кокаина в порту Роттердама – это самая большая партия наркотиков, которую когда-либо изымали в Нидерландах, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает телерадиовещатель NOS.

Кокаин обнаружили еще 13 июля. Об "улове" было объявлено только сейчас из-за расследования происхождения наркотиков.

Наркотики, уличная стоимость которых составляет 600 миллионов евро, были найдены в контейнере с бананами. Контейнер происходил из Эквадора и прибыл в Роттердам через Панаму.

Таможня обнаружила партию наркотиков во время проверки контейнера с помощью служебных собак и сканирования. После того наркотики были уничтожены.

Самый большой "улов" к этому времени составлял около 4500 килограммов, сообщает директор таможни в порту Роттердама.

Большой "улов" повлечет беспорядки в преступной среде, ожидает Ян Струйс, председатель Голландского полицейского союза: "Это беспрецедентно большая партия, поэтому мы непременно увидим ее последствия".

За последние годы Эквадор стал одним из главных экспортеров кокаина в Европу и США. После США и Испании, Нидерланды были важнейшим пунктом назначения для наркотиков из этой страны в прошлом году.

Напомним, в июле итальянские власти изъяли рекордную партию кокаина весом 5,3 тонны, которую перевозили кораблями у южного побережья Сицилии.