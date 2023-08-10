Зеленский: Продолжаем готовить Украинскую доктрину
В Украине продолжается работа над национальной доктриной, которая должна стать базисом для развития государства, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Продолжаем готовить Украинскую доктрину – основательный текст, основу для трансформации нашего государства. Не забываем нашу главную цель – победить в войне и не проиграть страну.
Украина обязательно должна реализовать свой исторический шанс на развитие, который был получен смелостью наших людей – всего нашего народа".