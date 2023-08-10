Зеленский рассказал о разговоре с военным руководством Британии
Президент Владимир Зеленский в четверг имел закрытый разговор с представителями военного руководства Великобритании, который он назвал результативным, сообщает Украинская правда.
Об этом рассказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.
"Готовим больше оборонных пакетов для наших воинов и больше защитных систем для всего украинского общества, в частности систем ПВО.
Имел также сегодня разговор с представителями военного руководства Великобритании - закрытый разговор. Но результативный разговор".
10 августа по поручению Зеленского в Офисе президента состоялась встреча в формате видеоконференции представителей военно-политического руководства Украины и США, посвященная ситуации на фронте и оборонному сотрудничеству.