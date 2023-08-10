ОВА: Российские войска в течении дня 34 раза обстреляли Сумскую область

Российские войска в течение дня обстреляли 34 раз приграничные районы Сумской области. Под удар оккупантов попали 23 населенных пунктов 8 территориальных общин, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Сумской областной военной администрации (ОВА).

Всего в регионе в течение четверга, 10 августа, в результате вражескх атак было зафиксировано 220 взрывов.

Данные об обстрелах:

По территории Хотинской общины противник с вертолета осуществил пуск ракет НАР (14 взрывов).

По территории Великописаревской общины россияне били из артиллерии (33 взрыва) и минометов (7 взрывов), а также с вертолета провели пуски ракет НУРС (10 взрывов), сбрасывали с БПЛА взрывные устройства типа ВОГ (2 взрыва).

По территории Белопольской общины войска РФ били из гранатометов (15 взрывов АГС), артиллерии (14 взрывов) и минометов (14 взрывов). В результате одного из артобстрелов поврежден автомобиль.

На территорию Середино-Будской общины враг сбросил 48 мин. В результате одного из обстрелов повреждено помещение Дома культуры. Кроме того, были зафиксированы 5 взрывов из АГС и 2 взрыва из артиллерии.

По территории Краснопольской общины войска РФ били из минометов (21 взрыв).

Под минометный обстрел (4 взрыва) попала также Свеская община.

По территории Новослободской общины россияне били из минометов (9 взрывов).

На территорию Эсманской общины войска РФ сбросили 32 мины.

Удары РФ по Сумской области

Населенные пункты Сумской области после освобождения региона от российских оккупантов практически ежедневно подвергаются обстрелам. Захватчики для ударов используют дроны, минометы, артиллерию и остальные виды вооружений.

Отметим, что недавно в области объявили добровольную эвакуацию из 5-километровой пограничной зоны от РФ.

В результате российских минометных обстрелов 5 августа в Сумской области погиб один человек.

Также сообщалось, что 8 августа под российские обстрелы попали семь населенных пунктов региона в приграничных районах.