Россияне "перевоспитывают" подростков с оккупированных территорий в военных лагерях – ЦНС
Оккупанты свозят украинских подростков с временно захваченных территорий в российские военные лагеря, чтобы продолжить "перевоспитывать" их для последующей вербовки в армию РФ.
Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.
В частности, с 1 по 18 августа в российском городе Пенза продолжается военно-патриотическое собрание с участием украинских подростков с временно оккупированных территорий в лагере "Гвардиец".
В частности, детей свезли из населенных пунктов: Мариуполь, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск, Макеевка, Донецк. В лагерях детям устраивают выучки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова.
"Таким образом, враг продолжает политику уничтожения целого поколения украинцев, промывая детям мозги и пытаясь завербовать их для войны против их Родины", - отмечают в ЦНС.