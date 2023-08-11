Россияне "перевоспитывают" подростков с оккупированных территорий в военных лагерях – ЦНС

Оккупанты свозят украинских подростков с временно захваченных территорий в российские военные лагеря, чтобы продолжить "перевоспитывать" их для последующей вербовки в армию РФ.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления.

В частности, с 1 по 18 августа в российском городе Пенза продолжается военно-патриотическое собрание с участием украинских подростков с временно оккупированных территорий в лагере "Гвардиец".

В частности, детей свезли из населенных пунктов: Мариуполь, Кировское, Енакиево, Горловка, Шахтерск, Макеевка, Донецк. В лагерях детям устраивают выучки, экскурсии по пропагандистским музеям и концерты пропагандиста Олега Газманова.