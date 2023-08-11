До 80 тысяч в месяц: США планируют увеличить производство 155 мм снарядов

В связи с возникновением острой потребности в снарядах калибра 155 мм после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, Соединенные Штаты планируют нарастить их производство до более 80 тысяч в месяц уже в следующем году. Об этом заявил представитель Пентагона Патрик Райдер, сообщает Укринформ.

"По состоянию на сегодняшний день мы передали Украине более 2 миллионов снарядов калибра 155 мм от начала боевых действий (2022 – ред.). Мы также обеспечили быстрое увеличение производства 155 мм боеприпасов с 14 тысяч в месяц в феврале 2022 года до примерно 24 тысяч в месяц сейчас, и мы планируем производить более 80 тысяч в месяц следующего года" , - сказал представитель Пентагона.

Он подчеркнул, что эти боеприпасы тратятся быстро, а их запасы не ограничены. Впрочем, Соединенные Штаты помимо производства также взаимодействуют с союзниками и партнерами, добавил генерал.