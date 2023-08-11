ГУР: Среди офицеров РФ стало больше суицидов после вторжения

Количество суицидов среди русских офицеров после начала полномасштабной русско-украинской войны значительно возросло. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, сообщает Укринформ.

"Количество суицидов среди рашистов и российских офицеров после полномасштабного вторжения возросло и выросло значительно. Часть из них может быть связана с такими страхами (которые догонят украинские военные – ред.)" , - отметил он.

По словам представителя Главного управления разведки, тех россиян, которые не хотят пачкать руки в крови и выполнять преступные приказы, Украина готова принять, причем разных по рангу, от рядового до генералов и командующих, в рамках проекта "Хочу жить" - если они сдадутся в плен. Юсов уверен, что это лучший и безопасный выход из ситуации для российских офицеров.