Китай возобновляет групповые туристические поездки в десятки стран

Министерство культуры и туризма Китая объявило о возобновлении с 10 августа разрешения на групповые туристические поездки граждан почти в 80 стран мира, включая Европейский Союз, Японию, Великобританию и Соединенные Штаты, сообщает Укринформ.

Теперь туристические агентства и поставщики услуг онлайн-туризма в Китае могут возобновить предложения групповых туров в перечисленные в документе страны и регионы, а также услуги по бронированию авиабилетов и гостиниц для туристических групп.

Как отмечается в сообщении, перечень разрешенных для групповых туров государств расширен с учетом успешных результатов действовавшей с начала года пилотной программы, в ходе которой "сделки на рынке выездного туризма были стабильными и упорядоченными и играли положительную роль в продвижении туристических обменов и сотрудничества".

В МИД Китая по этому поводу заявили, что Китай и дальше будет расширять круг стран и регионов для групповых туристических поездок своих граждан, и выразили надежду, что туристы также будут ответственно относиться к зарубежным поездкам, будут обращать внимание на собственную безопасность и повышать осведомленность о безопасных путешествиях.

Рынок выездных групповых поездок в Китае был остановлен в начале 2020 года из-за пандемии COVID-19.

После отмены противоковидных ограничений в конце прошлого года правительство разрешило индивидуальный туризм, а в течение января – марта, в рамках пилотного проекта, были сняты запреты на групповые туры в примерно 60 стран, преимущественно Азиатско-Тихоокеанского региона.