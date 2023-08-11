ВСУ ликвидировали еще 580 окупантов, 12 танков и 2 РСЗО – Генштаб
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 580 оккупантов, а также 12 танков, 15 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, а также другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 252780 (+580) человек ликвидировано,
- танков – 4290 (+12),
- боевых бронированных машин – 8318 (+15),
- артиллерийских систем – 5043 (+15),
- РСЗО – 713 (+2),
- средств ПВО – 471 (+2),
- самолетов – 315 (+0),
- вертолетов – 313 (+0),
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 4197 (+18),
- крылатых ракет – 1377 (+0),
- кораблей/катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 7511 (+16),
- специальной техники – 756 (+10).