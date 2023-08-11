ВСУ ликвидировали еще 580 окупантов, 12 танков и 2 РСЗО – Генштаб

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 580 оккупантов, а также 12 танков, 15 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, а также другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составили: