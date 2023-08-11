ВСУ ликвидировали еще 580 окупантов, 12 танков и 2 РСЗО – Генштаб

ВСУ ликвидировали еще 580 окупантов, 12 танков и 2 РСЗО – Генштаб
Фото: Facebook

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 580 оккупантов, а также 12 танков, 15 артиллерийских систем, 2 реактивные системы залпового огня, а также другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 252780 (+580) человек ликвидировано,
  • танков – 4290 (+12),
  • боевых бронированных машин – 8318 (+15),
  • артиллерийских систем – 5043 (+15),
  • РСЗО – 713 (+2),
  • средств ПВО – 471 (+2),
  • самолетов – 315 (+0),
  • вертолетов – 313 (+0),
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 4197 (+18),
  • крылатых ракет – 1377 (+0),
  • кораблей/катеров – 18 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7511 (+16),
  • специальной техники – 756 (+10).

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