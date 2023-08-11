Появилось фото пробоины в "Оленегорском горняке" после атаки

Появилось изображение в борту российского большого десантного корабля "Оленегорский горняк", который был атакован украинским морским дроном. Фото публикуют в соцсетях оккупантов, сообщает Лига.net.

На снимке видно борт корабля, который стоит в сухом доке. В боку – огромная обгоревшая вмятина высотой примерно в полтора-два человеческого роста (человек в строительной каске стоит рядом с ней). В самой глубокой части вмятины видны пробоины.

Напомним, утром 4 августа 2023 года СБУ вместе с ВМС провели спецоперацию с аквадронами в бухте Новороссийска, был серьезно поврежден большой десантный корабель (БДК( "Оленегорский горняк". БДК отбуксировали в плавучий док в порту Новороссийска.