В Пентагоне рассказали, сколько средств осталось на помощь Украине

Более 6 миллиардов долларов, предусмотренные на помощь Украине, которые были найдены в результате учетной ошибки, могут быть потрачены не только в текущем финансовом году, но и в следующем. Об этом заявил представитель Пентагона Пэт Райдер, сообщает Новое время.

Относительно того, на какую именно технику пойдут выделенные средства, Райдер отметил, что это будет согласовываться напрямую с украинцами и партнерами.

"Мы решим это в процессе переговоров с украинцами и нашими союзниками и партнерами. Что касается финансирования, то, как вы знаете, сейчас мы восстановили и можем использовать 6,2 миллиарда долларов США, которые мы нашли в результате учетной ошибки Пентагона, в средствах, которые были выделены ранее. Эти деньги будут доступны для использования, как в текущем финансовом году, так и в году следующем" , — заявил он.

Сообщается, что в распоряжении Пентагона все еще остаются не потраченными дополнительные 600 миллионов долларов на помощь Украине, которые были выделены ранее в рамках закона о дополнительных ассигнованиях для Украины

"Так же, как и примерно 600 миллионов долларов, которые были выделены в рамках законодательного акта о дополнительных ассигнованиях для Украины, и остались неиспользованными. Эти средства так же имеют двухлетний срок использования" , — подчеркнул Райдер.

Он заявил, что Пентагон продолжит тесно сотрудничать с межведомственными структурами и с Украиной для того, чтобы гарантировать, что Украина получит все необходимое.