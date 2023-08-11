Гуменюк: Есть признаки подготовки России к новым атакам

Россия сейчас удерживает в Черном море 10 кораблей, среди них ракетоносителей нет. В то же время, есть признаки, что РФ готовится к новой атаке. Об этом заявила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, сообщает Радио Свобода.

"В настоящее время в Черном море 10 кораблей – пограничных и судов обеспечения. Среди них ракетоносителей нет. Вчера был заведен в пункт базирования подводный носитель ракет" , – рассказывала она в эфире телемарафона.

Но, по ее словам, сейчас противник проводит мощную воздушную разведку, что может свидетельствовать о подготовке к предстоящим атакам.

"Мы наблюдаем за активность БПЛА и авиации. По всей вероятности, таким образом они выискивают цели для будущих ударов" , — добавила Гуменюк.

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