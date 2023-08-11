В Twitter рассказали, почему сменили название на X

Новый генеральный директор Twitter Линда Яккарино объяснила, что решение сменить название компании на Х отражает видение ее владельца Илона Маска. Об этом она заявила в интервью CNBC, сообщает Укринформ.

"Илон говорил о X, приложении для всего, уже длительное время. Даже когда мы объявили, что я присоединяюсь к компании, я присоединилась к компании, чтобы сотрудничать с Илоном, чтобы превратить Twitter в X, приложение для всего" , - заявила Яккарино.

По ее словам, ребрендинг компании связан с более быстрым внедрением новых возможностей на платформе.

"Если вы останетесь Twitter или останетесь тем, каким бы был ваш предыдущий бренд, изменения, как правило, будут только постепенными. И в X мы думаем о том, что возможно, а не о постепенном изменении того, что невозможно сделать" , - добавила новая гендиректор.

Она также отметила, что Маск работал над изменением названия компании еще с момента приобретения Twitter в конце прошлого года.