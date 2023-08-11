На четвертом блоке ЗАЭС произошла утечка воды – Энергоатом

На 4-м энергоблоке Запорожской атомной электростанции из-за преступных действий захватчиков произошел инцидент с утечкой воды из первого контура во второй. Об этом заявили в НАЭК "Энергоатом", сообщает Укринформ.

Согласно сообщению, в результате вывода 4-го энергоблока временно захваченной Запорожской АЭС в "горячее" состояние в нарушение условий лицензии и требований Энергоатома произошел инцидент с утечкой воды из первого контура реактора во второй. Радиологического выброса в окружающую среду не было.

Это произошло из-за нарушения целостности третьего парогенератора, расположенного в герметичной оболочке блока. Следовательно, россияне начали перевод 4-го энергоблока ЗАЭС в состояние "холодный останов".

В то же время, отметили в "Энергоатоме", в течение следующих трех дней захватчики переведут 6-й энергоблок ЗАЭС в "горячую остановку", что является очередным нарушением условий лицензии и требований НАЭК.

"Некомпетентное нелегитимное "руководство" ЗАЭС от Росатома последовательно выводит блоки захваченной станции из строя. И это преступление с преднамеренным повреждением оборудования 4-го энергоблока, которое привело к нарушению целостности уже трех из пяти имеющихся физических барьеров на пути распространения радиации, утечки потенциальных радиоактивной воды первого контура за установленные пределы, повреждение дорогостоящего оборудования первого контура будет расследовано" , - подчеркнул президент Энергоатома Петр Котин.

Он добавил, что все причастные к инциденту, которые продолжают выполнять преступные приказы Росатома и доводят до критического состояния оборудования всех энергоблоков Запорожской АЭС, после освобождения станции будут обнаружены и привлечены к ответственности.

Котин также сообщил, что высоковольтная линия связи 750 кВ отремонтирована и ЗАЭС была подключена к основной линии питания 10 августа в 19:02.