В Турции снова произошло сильное землетрясение, есть пострадавшие
В турецкой провинции Малатья, которая в феврале была среди регионов, наиболее пострадавших от катастрофических землетрясений, снова произошли значительные подземные толчки, сообщает Европейская правда.
В службе по чрезвычайным ситуациям AFAD сообщили, что магнитуда толчков составила 5,3, эпицентром был район Есилюрт в Малатье. Землетрясение произошло в 20:48 на глубине 7 километров.
Толчки почувствовали те же районы, которые пострадали в феврале от разрушительного землетрясения с десятками тысяч погибших – Кахраманмараш, Адияман, Газиантеп.
В правительстве сообщили, что легкие травмы получили 23 человека, часть из них – из-за того, что выпрыгнули с балконов со страха оказаться под завалами.
По первым сообщениям, серьезным разрушениям подверглись несколько зданий.
Напомним, 6 февраля 2023 года на юго-востоке Турции и севере Сирии произошли мощные землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5 балла, повлекшие гибель почти 60 тысяч человек в обеих странах.