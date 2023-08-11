Германия рассматривает передачу ВСУ ракет Taurus в ближайшие месяцы – СМИ

Правительство Германии изучает возможность передачи Украине в ближайшие месяцы крылатых ракет Taurus из запасов Бундесвера, пишет Der Spiegel со ссылкой на источники. Указано, что сейчас проводятся секретные переговоры с представителями вооруженной промышленности, сообщает Зеркало недели.

При этом канцлер Германии Олаф Шольц из-за модификации ракет Taurus хочет полностью исключить возможность ударов по территории РФ со стороны Украины с помощью дальнобойного оружия. Глава федерального правительства до сих пор озабочен эскалацией войны.

Издание отмечает, что в последние несколько недель министр обороны ФРГ Борис Писториус обратился к производителю ракет с просьбой интегрировать соответствующее ограничение для программирования целей в крылатые ракеты. В промышленных кругах объясняют, что такое программирование системы вполне возможно, но выполнение этой задачи может занять несколько недель.

Источники издания сообщили, что Шольц одобрит поставку Taurus только после того, как убедится в технической модификации ракет. Но фундаментальных сомнений в предоставлении Украине этих боеприпасов, по данным издания, канцлер больше нет.

7 августа стало известно, что ключевые парламентские фракции немецкого Бундестага достигли консенсуса в вопросе предоставления Украине дальнобойных ракет Taurus.

В то же время, почти месяц назад министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что его страна не будет передавать крылатые ракеты для нашей. Как отмечалось, федеральное правительство не хочет этого делать, поскольку такие боеголовки могут достигать территории России.