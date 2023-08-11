Оккупанты используют все больше ударных дронов – спикер ВСУ

Российские оккупанты стали использовать на фронте больше ударных дронов. Вопрос противодействия им – один из ключевых из тех, которые рассматриваются на совещаниях командования. Об этом заявил спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

"В последние месяцы они стали использовать больше дронов – в первую очередь ударных. Но каждое действие вызывает противодействие. Силы обороны работали все эти месяцы над этим. Каждый день это один из ключевых вопросов, рассматривающий командование на своих совещаниях" , – сказал Череватый.

Он отметил, что в украинских войсках мощно работают специальные расчеты, которые уничтожают эти дроны-камикадзе.

"Также работают противодроновые сетки и радиоэлектронная борьба – сейчас это усиленное внимание развертывания наших сил (о деталях мы не всегда можем говорить). И делается все, чтобы нивелировать их и, наоборот, усилить наш дроновый аспект" , – добавил спикер.

Он подчеркнул, что для противодействия российским дронам и усиления дронами Сил обороны делается достаточно много.