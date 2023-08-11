Байден назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за проблем экономики

Президент США Джо Байден в четверг, 10 августа, назвал Китай "бомбой замедленного действия" из-за экономических проблем и заявил, что Пекин испытывает трудности из-за слабого роста. Об этом, со ссылкой на Reuters, сообщает Зеркало недели.

"У них есть некоторые проблемы. Это нехорошо, потому что когда у плохих людей есть проблемы, они делают плохие вещи" , – сказал Байден.

Потребительский сектор Китая упал в дефляцию, а цены в июле продолжили снижение. Китай может вступить в эру более медленного экономического роста со стагнацией потребительских цен и заработных плат, что контрастирует с инфляцией в других странах мира.

Соединенные Штаты, наибольшая экономика мира, боролись с высокой инфляцией и имеют сильный рынок труда.

"Китай в беде" , – заявил Байден в четверг.

Он добавил, что не хочет нанести вред Китаю и стремится к рациональным отношениям с Пекином.

В среду, 9 августа, Байден подписал указ, запрещающий некоторые новые американские инвестиции в Китай в сфере технологий, в частности, в компьютерные чипы. Китай, имеющий вторую по величине экономику в мире, заявил, что "серьезно обеспокоен" этим указом и оставляет за собой право принять меры.

Замечания Байдена напоминают его высказывания в июне, когда он назвал лидера Китая Си Цзиньпина "диктатором". Пекин заявил, что президент США Джо Байден совершил "публичную политическую провокацию".

Эти комментарии прозвучали вскоре после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен завершил визит в Китай, направленный на стабилизацию отношений, которые Пекин охарактеризовал как низшую точку со времени установления официальных связей со Штатами в 1979 году.