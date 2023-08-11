Удары по логистике врага на Юге достаточно результативны – Гуменюк

Если раньше россияне на Южном направлении использовали 400-500 снарядов в сутки, то сейчас до 300 – это означает, что удары по логистике и обеспечению врага достаточно результативны. Об этом заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, сообщает Укринформ.

"Силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу. Наша зона ответственности очень мощная. Сейчас характерной особенностью является то, что враг пытается держать количество обстрелов правобережья и противоположного берега Днепро-Бугского лимана на отметке 70, но количество снарядов значительно уменьшилось. Если раньше это было 400-500 , то сейчас враг может использовать до 300 снарядов в сутки. Это означает, что удар по его логистике и по обеспечению достаточно результативен" , - сказала Гуменюк.

Она подчеркнула, что Силы обороны продолжают эту работу, потому что на левом берегу сосредоточены силы врага. По словам спикера, украинские защитники отрабатывают, пока дистанционно, по позициям тяжелой артиллерии. За минувшие сутки были уничтожены две мощные пушки.

Кроме того, была уничтожена лодка с диверсионно-разведывательной группой.

Также были уничтожены два наблюдательных, один командно-наблюдательный и один пункт управления. Всего отменено 55 захватчиков.

Гуменюк отметила, что российские военные сейчас повысили свою активность именно на географически сложном участке местности, где острова и проливы. Они пытаются ротировать свой личный состав и пытаются разведать замыслы сил обороны.