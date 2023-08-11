В атакованном отеле в Запорожье работал лагерь для детей – Минобороны

В отеле Reikartz в Запорожье, в который попали российские оккупанты 10 августа, находился дневной детский лагерь. Об этом заявили в Министерстве обороны Украины, сообщает Лига.net.

Заведение работало для детей от 6 до 13 лет до 18:00 ежедневно. Российская атака началась через час после закрытия.

"Лишь чудо вовремя спасло детей сегодня от российских убийц" , – пишут в Минобороны.

В результате российской атаки погибла﻿ одна женщина, еще 16 жителей города пострадали, среди них — четверо детей. Нацполиция сообщила, что оккупанты били по гостинице ракетой "Искандер-К".