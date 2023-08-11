Disney отчиталась об убытках и потере почти 12 млн подписчиков

Крупнейшая в мире компания в сфере развлечений и медиа Walt Disney зафиксировала чистый убыток в третьем финансовом квартале из-за расходов на реорганизацию операций и разовых списаний. Об этом говорится в сообщении компании, сообщает Новое время.

Чистый убыток по итогам квартала составил $460 млн, или $0,25 на акцию, по сравнению с чистой прибылью в $1,41 млрд, или $0,77 на акцию, год к году. Без учета разовых факторов прибыль составила $1,03 на акцию против $1,09 на акцию годом ранее.

При этом, квартальная выручка Disney увеличилась на 4%, до $22,3 млрд. В то же время эксперты прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $0,96 на акцию при выручке в $22,5 млрд.

Количество подписчиков стримингового сервиса Disney+ по итогам минувшего квартала сократилось на 11,7 млн — до 146,1 млн. Сервис Disney+ теряет подписчиков уже три квартала подряд. В основном — из-за оттока клиентов в Индии, где компания потеряла права на трансляцию матчей Индийской премьер-лиги по крикету.

Крупнейшее подразделение Disney, объединяющее медиа- и развлекательные активы компании, зафиксировало выручку в размере $14 млрд против $14,1 млрд годом ранее.

Выручка подразделения, управляющего тематическими парками и круизными судами, а также занимающегося выпуском потребительских товаров и видеоигр, повысилась на 13%, до $8,3 млрд.