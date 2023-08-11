Google начал блокировать услуги для подсанкционных компаний – росСМИ

Американская компания Google начала блокировать корпоративные сервисы Google Workspace для ряда попавших под санкции США российских компаний, сообщает Укринформ.

По словам собеседников "Коммерсанта" в двух крупных IT-компаниях, в ночь на 10 августа Google начала массово блокировать сервисы Google Workspace (корпоративная почта, Google документы, Google диск и т.д.) для находящихся под санкциями США российских компаний.

Источники отмечают, что американская корпорация аргументировала блокировку отправкой "спам-сообщений".

В мае 2022 года стало известно, что Google намерена ликвидировать российское ООО "Гугл" и вывезти за границу сотрудников, которые захотят продолжить работу в американской компании. Уже в июне ООО "Гугл" подало заявление о собственном банкротстве.

Как пояснил руководитель отдела развития облачных решений Softline (дистрибьютор Google Workspace) Кирилл Винокуров, американская компания может заблокировать аккаунты за нарушение правил использования сервисов.

В Softline часто обращаются корпоративные клиенты по вопросам, связанным с сервисами Google, но пока, по словам Винокурова, "всплеска" блокировок не наблюдалось.

Источник, близкий к Google, утверждает, что изменений в доступе к сервисам Workspace в России "намеренно не вводилось".