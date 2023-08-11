Разведка Британии: на учениях Беларуси под границей могут быть "вагнеровцы"
Британская разведка предполагает, что на учениях белорусских военных, проводимых у границ Польши и Литвы, привлечена небольшая группа инструкторов-вагнеровцев, сообщает Европейская правда.
Об этом рассказывают в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании от 11 августа.
Разведка напоминает, что Минобороны Беларуси 7 августа объявило о начале учений 6-й отдельной механизированной бригады в Гродненской области, у границ с Польшей и Литвой.
"Министерство заявило, что целью учений является усвоить опыт российских военных в Украине. Есть реалистичная вероятность того, что к белорусским военным присоединится в качестве инструкторов небольшое количество советников из ЧВК "Вагнер", – отмечают в обзоре.
Аналитики добавляют, что это похоже на рутинные учения, которые по планам есть у белорусской армии, и не маловероятно, что сейчас формирование развернуто со средствами, необходимыми для боеспособности.
"В то же время, Россия почти точно заинтересована в том, чтобы позиционировать белорусские силы как готовящиеся противостоять НАТО", – добавляет разведка.