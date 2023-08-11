ВСУ: на Купянском направлении враг нанес 15 авиаударов

Враг продолжает на Купянском направлении активнее использовать авиацию - за минувшие сутки нанес 15 авиаударов. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сообщает Укринформ.

"За сутки враг пять раз пытался атаковать на Купянском направлении. 502 раза обстреливал украинские позиции всеми видами артиллерии - от минометов до РСЗО. Продолжает на этом направлении более активно использовать авиацию. Нанес 15 авиаударов" , - сказал Череватый.

Он сообщил, что во время отражения вражеских атак был уничтожен 21 оккупант, 91 получил ранение, двое попали в плен.

Также на этом направлении Силы обороны уничтожили вражескую технику: 2 танка, 3 пушки, САУ "Пион", самоходный миномет "Тюльпан", новейшую станцию радиоэлектронной борьбы, БПЛА "Орлан-10", 2 дрона-камикадзе "Ланцет", 3 полевых состава. с боеприпасами.

По словам спикера Восточной группировки ВСУ, самая новая техника россиян не так и распространена, она только внедряется, но украинские военные сразу пытаются ее уничтожить.

Череватый отметил, что на Купянском направлении Силы обороны оказывают усиленное огневое влияние, там выстроена эффективная система обороны и приняты некоторые решения, чтобы ее усилить. По его словам, ситуация там тяжелая, но контролируемая.

Также он отметил, что на Лиманском направлении боестолкновений не было, но враг активно избивал артиллерией и авиацией по Макеевке, Невскому, Белогоровке Луганской области и Новомихайловке Донецкой области.