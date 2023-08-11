В Польше заявили о незаконных мигрантах, организованно привезенных из РФ

Польские пограничники за последние сутки развернули на границе с Беларусью 105 человек и говорят, что их организованно привезли из России. Об этом говорится в заявлении службы, опубликованном утром 11 августа, сообщает Европейская правда.

Пограничники отметили, что за сутки 10 августа польскую границу пытались нелегально пересечь 105 иностранных граждан – из Шри-Ланки, Судана, Египта, Эфиопии.

"Задержанные иностранцы имели российские туристические визы и разрешения на трудоустройство, выданные недавно. В Беларусь они прибыли из Москвы организованным транспортом" , – говорится в заявлении.

Напомним, Польша решила перебросить﻿ к границе с Беларусью еще несколько тысяч военных.