За сутки армия РФ атаковала девять областей Украины – сводки ОВА

Российские войска за сутки совершили атаки на девять областей Украины. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 пятницы, 11 августа, сообщает Укринформ.

В Черниговской области за сутки враг совершил 10 обстрелов, раздались 76 взрывов. В Семеновской общине Новгород-Северского района обстрелы из минометов зафиксированы в направлении сел Блешня, Архиповка, Тимоновичи, Карповичи, в направлении села Орликовка - из артиллерии.

В Новгород-Северской общине россияне избивали в направлении сел Михальчина Слобода, Гремяч, Колос из минометов, в направлении села Камень – из артиллерии. В Семеновской общине зафиксирован сброс взрывного устройства из БПЛА.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили 5 обстрелов приграничья, зафиксировано 43 взрыва. Обстрелы подверглись 5 населенным пунктам Хотинской, Краснопольской, Середино-Будской и Николаевской общин.

Вчера в течение дня враг совершил 34 обстрела пограничья: 5 ракетных (типа НАР), 17 минометных, 8 артиллерийских, один пулеметный, два гранатометных, сброс ВОГ с БПЛА. Зафиксировано 220 взрывов. Обстрелы подверглись 23 населенным пунктам восьми общин. В Середино-Будской общине поврежден дом культуры.

В Днепропетровской области Никополь и Мировское общество находились под ударами в течение вчерашнего дня. Тяжелая артиллерия повредила 5 частных домов, хозяйственные постройки.

В Запорожье в результате обстрелов погибла 66-летняя женщина, в Преображенке Запорожской области - 70-летняя женщина. Ранения получили 21 человек в возрасте от 18 до 85 лет. Во время обстрела Запорожья получили ранения четыре ребенка в возрасте 3, 6, 10 и 14 лет. Травмированы 71-летний житель Преображенки и 85-летняя жительница Малой Токмачки.

За минувшие сутки военные РФ нанесли 92 удара по 23 населенным пунктам Запорожской области. 79 артиллерийских обстрелов подверглись территории Гуляйполя, Новодаровки, Новоандреевки, Железнодорожного, Левадного Белогорья, Малой Токмачки, Малиновки, Гуляйпольского, Красного, Волшебного, Преображенки, Верхней Терсы, Малых Щербаков, Степногорска, Степового , плавней. 5 авиаударов - Орехов и Малая Токмачка, 5 РСЗО-обстрелов - Новодаровка, Ольговское, Левадное и Верхняя Терса. Также враг атаковал БПЛА Ольговское.

В Харьковской области на Слобожанском направлении войска РФ из минометов и артиллерии избивали по Удам, Гурьеву Казачку, Одноробовке Богодуховского района, Стреляй Харьковского района, Охримовке Чугуевского района и Строевке Купянского района. На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, среди них Каменка, Редкодуб, Двухлетняя, Западное, Кондрашовка, Голубовка, Купянск, Кисловка.

Вчера враг нанес удар управляемой авиабомбой по селу Подолы, разрушен жилой дом. Погибла женщина в возрасте 60 лет. 60-летний мужчина был ранен. ﻿ Россияне нанесли авиационных ударов вблизи Макеевки, Невского, Белогоровки. Невское и Белогоровка находились под артиллерийским огнем.



В Донецкой области за сутки 9 человек получили ранения, в том числе ребенок. Под ударами захватчиков находились Краматорск, Авдеевка, Благодатное, Торецк, Железное, Большая Новоселка, Южное, Клещиевка, Калиново, Богоявленко, Ганновка, Клебан Бык, Дружба. Повреждены 44 жилых дома (из них 5 многоквартирных), два цеха завода "Донмед", два автомобиля, здание ЦНАПа, здание ЗАГСа, котельная, магазин.

В Николаевской области вчера войска РФ наносили артиллерийские удары по акватории Очаковской общины. В течение дня обстрелы фиксировались по Куцурубской общине. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, сельхозтехнику. На открытой территории возник пожар. Также вчера в результате артиллерийских обстрелов Очакова повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

В Херсонской области с утра в Комишанах враг ударил по жилому дому. С ранениями госпитализированы три женщины в возрасте 50, 65 и 84 года. Также утром россияне сбросили с беспилотника взрывчатку на центр выдачи гуманитарной помощи в Бериславе. Люди не пострадали.

За минувшие сутки по области захватчики совершили 60 обстрелов, по Херсону враг выпустил 10 снарядов. Россияне попали в районы 26 населенных пунктов, по территории садового общества Херсонского района, территориях завода и медицинского учреждения в Херсоне. Враг из артиллерии обстрелял Белозерку. Травмированы шесть человек, получавших гуманитарную помощь. Один человек получил тяжелые ранения. Все пострадавшие госпитализированы.