Россияне снова закрыли аэропорт "Внуково" из-за беспилотника

В Москве сообщили о временном закрытии аэропорта "Внуково", по данным экстренных служб вылеты и прилеты самолетов в аэропорт "отложены", сообщает Украинская правда.

Российские пропагандисты сообщают, что закрытие аэропорта столицы РФ связано якобы из-за полета беспилотника.

По данным служб, часть самолетов перенаправлена в другие аэропорты.

Телеграмм-канал Shot пишет, что неизвестный объект, через который во Внуково был введен план "Ковёр", летел в районе Можайска на низкой высоте и небольшой скорости. Его засекли радары, опознавательной метки на нем не было. Другие телеграмм-каналы сообщали, что речь идет о беспилотнике.

Напомним, российские аэропорты "Внуково" (Москва) и "Домодедово" (Московская область) ночью 10 августа вводили﻿ временные ограничения на вылет и посадку самолетов.