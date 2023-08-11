На Бахмутском направлении приоритет за ВСУ, враг сопротивляется – спикер
Враг активно сопротивляется Бахмутскому направлению - там за минувшие сутки произошло 9 боевых столкновений. Об этом в эфире телемарафона сказал спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, сообщает Укринформ.
"За минувшие сутки на Бахмутском направлении произошло 9 боевых столкновений. Здесь приоритет по Силам обороны. Враг активно сопротивляется, используя артиллерию. 531 раз бил всеми видами артиллерии, совершил 5 авианалетов", - отметил Череватый.
По его словам, мощно была уничтожена живая сила и личный состав врага - 63 окупантов ликвидированы, 127 ранены, 5 попали в плен.
Также уничтожены 5 вражеских танков, 7 боевых машин пехоты, 2 боевых машин десанта, легкий бронированный артиллерийский тягач, 3 полевых склада с боеприпасами, 3 БПЛА "Орлан-10", 4 дрона-камикадзе "Ланцет", 3 единицы автотехники.
Представитель Восточной группировки ВСУ подчеркнул, что тактика врага не нова, но главная проблема для Сил обороны это то, что он имеет возможность концентрировать большие силы и средства личного состава.
"Они не очень обучены, но объемны по своему составу. К сожалению, у врага еще много артиллерии и снарядов к ней. Сейчас у нас период устойчивости, когда враг имеет значительную силу, но мы, несмотря на это, бьем его и вытесняем с нашей земли. Делаем это размеренно, прагматично и продуманно, чтобы максимально сохранить людей и технику", - подчеркнул Череватый.