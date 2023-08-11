"Медленное контрнаступление" омрачает настроения в Украине — WP

Эта нация истощена. Почти 18 месяцев Украина противостоит российским захватчикам, собирая поддержку своим войскам, закрепляя прошлогодние победы на полях сражений в Киевской, Харьковской и Херсонской областях. Эти победы помогли украинцам пережить зиму воздушных ударов по гражданской инфраструктуре, а также жестокое и символическое сражение за Бахмут, пишет WP, сообщает Зеркало недели.

На протяжении всего этого времени украинские официальные лица и их западные партнеры говорили о предстоящем контрнаступлении, которое, как они надеялись, благодаря потоку нового вооружения и тренировок изменит ход войны.

Но через два месяца после того, как Украина перешла к контрнаступлению, с небольшим видимым прогрессом на фронте и беспощадным кровавым летом, нарратив о единстве и бесконечной настойчивости начал давать сбои.

Количество погибших – бесчисленные тысячи, растет ежедневно. Миллионы людей стали вынужденными переселенцами и не видят ни малейшего шанса вернуться домой. В каждом уголке страны гражданское население истощено серией недавних российских атак – в том числе ударами по историческому собору в Одессе, жилому дому в Кривом Роге и центру переливания крови в Харьковской области.

На этой неделе российские ракеты ударили по Покровску, где эвакуационный поезд регулярно забирает спасающихся из прифронтовых районов людей.

Украинцы, которые так нуждаются в хороших новостях, просто не получают их.

75-летняя учительница музыки Светлана Жданова сидела в своей гостиной в Покровске во вторник, 8 августа, вечером, когда ракета попала в ее дом, разбив всю посуду и сокрушив пианино. Не зная, куда еще идти, она убрала квартиру, где живет с 1969 года, и решила остаться.

78-летняя Раиса Рыбальченко жила на четвертом этаже дома, сильно пострадавшего от двойного удара. Когда раздался первый взрыв, она была на кухне. Вскоре после этого пятеро мужчин постучались в дверь, спрашивая, есть ли кто-нибудь живой. Она ответила, что жива.

Один из них понес ее вниз по лестнице. Вскоре после этого раздался следующий удар. К настоящему моменту известно, что погибли по меньшей мере девять человек, десятки получили ранения.

В среду Рыбальченко была среди толпы шокированных людей, которые помогали забивать окна и разбирать остатки своей жизни. Она надеется, что правительство отремонтирует ее квартиру.

"Но сейчас я не знаю. Я не представляю, что будет дальше. Я просто в шоке" , - сказала женщина.

В Смеле, небольшом городе в центральной Украине, 42-летняя пекарь Алла Близнюк говорит, что ежедневно продает сладости на поминальные обеды, когда родители готовятся хоронить детей, погибших на фронте за сотни километров отсюда.

По ее словам, раньше, даже когда ситуация была болезненной, "люди были объединены". Они волонтерили, готовили еду друг для друга и доставляли еду солдатам. Сейчас, по ее словам, есть ощущение коллективного "разочарования".

Близнюк также живет в страхе, что ее мужа или двух сыновей призывного возраста мобилизуют. Она уже заметила, что по улицам ее города ходит гораздо меньше мужчин, чем раньше. Украина не разглашает данные о потерях среди военнослужащих, но, по ее словам, все делятся историями о новых солдатах на фронте, которые продержались всего два-три дня.

"Защитники нашей страны должны быть профессионалами. Мне очень грустно. Мы, украинцы, не заслужили такой судьбы" , - сказала она.

В Донецкой области украинский солдат эстонского происхождения с позывным "Сьюзи" работает на стабилизационном пункте, где раненые военные проходят лечение перед тем, как их переводят в больницы в более безопасных населенных пунктах. Недавно он помогал собирать мешки для тел, которые вскоре будут использованы в импровизированном морге, где уже пахло смертью.

Иногда, по его словам, тела солдат настолько разорваны на части, что приходится использовать два или три мешка. Бывают случаи, когда солдата возвращают с "лишь 15 процентами тела", говорит "Сьюзи".

"Я никогда раньше не видел столько крови. Это такая тяжелая цена за свободу" , – добавил он.

Эти сцены разворачиваются далеко от Киева, где гражданское население, относительно защищенное усиленной противовоздушной обороной, часто даже не реагирует на сирены воздушной тревоги. Но даже здесь болезненные признаки войны скрываются повсюду.

На скамейках в парке недавно раненые лечащиеся в столице солдаты пьют кофе и курят сигареты перед тем, как вернуться к своим больничным койкам. Они наблюдают, как мимо ходят гражданские, с собаками и младенцами.

В их числе 34-летний Виктор, бывший официант в ресторане. На прошлой неделе он попал под минометные обстрелы в окопе на линии фронта на Запорожье. Ему разорвало запястье, а лицо, покрытое ранами, порубило осколками. Колено также было повреждено.

Сейчас в Киеве он видит, что бары и рестораны переполнены, а город гудит от движения транспорта. Мимо проходила группа детей, поворачивая головы, чтобы посмотреть на его ранение. Виктор, попросивший не разглашать свою фамилию по соображениям безопасности, считает, что ему повезло, ведь он, по крайней мере, может ходить.

Многие другие мужчины, сидевшие в том же парке, потеряли конечности, а Facebook Виктора переполнен фотографиями солдат, которые вообще не вернулись домой. Эти изображения преследуют его так сильно, что он больше не любит проверять свой телефон.

"Это слишком удручает" , - говорит Виктор.

Последнее сражение было изнурительным. Однажды его подразделению понадобилось семь часов, чтобы продвинуться вперед всего на 400 метров.

"И это было достаточно быстро" , - добавил военный.

В тот день он и его жена, которая также служит в армии, должны были увидеться впервые после ранения.

"Я, наверное, заплачу" , – сказал Виктор.

По его словам, как только он поправится, то вернется на фронт.

52-летний Руслан потерял ногу этим летом, когда наступил на мину во время боевых действий на востоке. Он получил новое ранение, когда солдат, пытавшийся вынести его в безопасное место, наступил на другую мину. Сейчас, когда он лечится в Киеве, его жена, 47-летняя Анна Олейник, говорит, что хочет, чтобы "контрнаступление было более активным".

"Все эти ребята возвращаются с фронта без конечностей. Я хочу, чтобы цена, которую они заплатили, была оправдана. Иначе то, через что они прошли, не имеет смысла" , - сказала она, глядя на своего мужа, сидящего в инвалидной коляске.

По словам Руслана, будь у него выбор, он бы не пошел служить еще раз.

"Они берут всех и отправляют на передовую без должной подготовки. Я не хочу быть в компании немотивированных людей" , - сказал он.

Другие, как и Руслан, в большинстве своем разъярены на Россию - но они также не боятся критиковать Украину.

На минувшей неделе президент Украины Владимир Зеленский признал, что правительственный аудит призывных пунктов выявил "отвратительные" практики среди коррумпированных чиновников.

Один солдат с позывным "Позитив", который находится в киевском госпитале после контузии, полученной в Херсоне и Бахмуте, сказал, что наживающихся на войне людей "надо отправлять на передовую".

36-летняя Юлия Пальцева, секретарь в Киеве, говорит, что шокирована тем, как киевляне продолжают развлекаться и общаться. По ее словам, ее парень сейчас на фронте и вскоре его переведут воевать под Бахмут.

"Все эти танцующие и улыбающиеся люди должны помнить, что такие же солдаты, как мой парень, сидят в окопах без ротации и ежедневно попадают под обстрелы" , - отмечает Пальцева.

"Наши ожидания были выше. Если оно и происходит, то очень медленно" , - сказала она о контрнаступлении.

В Кривом Роге 58-летний врач Валерия Масляник вздохнула, глядя на свою поврежденную квартиру на этой неделе - всего через один подъезд от части здания, разрушенной при обстреле в прошлом месяце. На месте, где раньше жили ее соседи, сейчас просто дыра. На улице в память о них стоит куча цветов и мягких игрушек.

Уже думая о зиме, она опасается, что ее окна не заменят до того времени, когда температура начнет снижаться. Женщина устала и не видит этому конца.

"Я хочу поехать на море. Но россияне забрали все наши моря" , - задумчиво сказала Валерия.

Через дорогу 46-летний строитель Владимир остановился, чтобы посмотреть на обломки. Его сестра живет в том же доме, но она не пострадала.

Владимир опасается, что это нападение было "только началом" новых ударов по индустриальному городу. Он живет за углом, и каждый раз, проходя мимо разрушенного здания, говорит, чувствует скорбь.