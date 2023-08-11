Предпринимателя разоблачили на поставке некачественной одежды для ВСУ более чем на 35 миллионов
Правоохранители разоблачили предпринимателя на поставке некачественной одежды для Вооруженных сил Украины более 35 млн грн. Об этом заявили в Офисе генерального прокурора, сообщает Укринформ.
По данным следствия, в 2022 г. между воинской частью и швейной фабрикой были заключены договоры на поставку форменной одежды для военнослужащих подразделений Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Условия договора предусматривали поставку ветровлагозащитных и утепленных зимних курток, летних полевых костюмов. Общая стоимость сделок составила 35 млн. грн.
Воспользовавшись неотложной потребностью в обеспечении украинских военнослужащих одеждой, компания получила сначала предоплату на сумму более 5 млн грн, а впоследствии оставшиеся оговоренные договорами средства. Однако поставленные ею товары оказались ненадлежащего качества.
По выводам экспертов, поставленная военная форма не отвечает техническим условиям и не может использоваться по назначению.
Сумма нанесенного ущерба составляет более 35 млн грн.
Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения. Устанавливаются другие лица, причастные к совершению преступления, в том числе среди военных должностных лиц.