В Twitter заявили, что компания почти вышла в ноль

СЕО Twitter Линда Яккорино заявила, что компания почти вышла в точку безубыточности. Это после того как соцсеть сократила большую часть сотрудников и потеряла рекламодателей, сообщает Новое время.

"Я проработала в компании восемь недель. Операционные показатели прямо сейчас… мы довольно близки к безубыточности" , — отметила Яккоринно.

Как отмечает издание TechCrunch, это удивительное заявление, учитывая финансовые трудности компании с момента ее приобретения Илоном Маском.

Доходы от рекламы резко падают, поскольку бренды приостанавливают расходы на платформу, а соцсеть пытается сделать все возможное, чтобы привлечь платных подписчиков.

В то же время штат компании сократился с 8000 до 1500 человек, хотя уволенные сотрудники еще не получили обещанное трехмесячное выходное пособие.

Также компания сталкивается с многочисленными судебными исками из-за неуплаты арендной платы за офисные помещения в нескольких странах.

Яккорино добавила, что проводит ежедневные встречи с брендами, которые, по ее словам, воодушевлены рекламным бизнесом компании.

Кроме того, социальная сеть интегрирует рекламную технологию на базе искусственного интеллекта, которая позволяет брендам выбирать, насколько осторожными они хотят быть с видами контента, рядом с которыми размещается их реклама. По словам Илона Маска, менее консервативные продакт-плейсменты будут продаваться со скидкой.