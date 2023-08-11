Microsoft направила клиентам в РФ сообщения о прекращении подписок

Компания Microsoft, официально ушедшая с российского рынка еще в начале весны 2022 года, начала посылать бизнес-клиентам в России сообщения об остановке продления корпоративных подписок, сообщает AIN.ua.

Как пишут российские СМИ, конечной датой продления лицензий стало 30 сентября.

В сети уже опубликовано письмо технической поддержки Microsoft Online Services, согласно которому после 30 сентября компания перестанет продлевать лицензии российским корпоративным клиентам. Также в письме уточняется, что любые активные подписки будут действовать до конца соответствующего периода.

После начала полномасштабного российского вторжения в Украину, в марте 2022 года, Microsoft сообщила, что приостанавливает все новые продажи продуктов и услуг в России. Кроме того, в компании отметили, что сотрудничают с правительствами США и ЕС, чтобы остановить работу других аспектов их бизнеса из-за санкций.

Однако в том же месяце Microsoft объяснила свою позицию: оказалось, что техногигант продолжит сотрудничать с не попавшими под санкции российскими компаниями, включая медицинские и образовательные учреждения.

Теперь, на 533-й день полномасштабной войны, Microsoft решила продолжить постепенный выход с рынка страны-агрессора. Как сообщают российские СМИ, Microsoft направила всем бизнес-клиентам в России сообщения о том, что компания перестанет продолжать подписку корпоративным клиентам.