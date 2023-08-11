Геноцид РФ в Украине: Atlantic Council о демонизации и отрицании нации

Ниже мы приведем перевод статьи Atlantic Council авторства Кристины Хук. Она является доцентом кафедры управления конфликтами в Университете штата Кеннесо и старшим научным сотрудником Евразийского центра того же аналитического центра AC. А также - ведущим автором экспертного доклада "Эскалация Российской Федерацией геноцида в Украине: правовой анализ", сообщает Зеркало недели.

В мае 2022 года Центр прав человека Рауля Валленберга провели независимое судебное расследование, признавшее нарушение Россией запрета Конвенции ООН о геноциде. Речь идет о пункте прямого и публичного подстрекательства к геноциду. В отчете определен серьезный риск геноцида. Иными словами, первые несколько месяцев полномасштабного вторжения России в Украину предоставили достаточно доказательств.

Конвенция ООН о геноциде юридически обязывает ее 152 подписанта, в частности Россию, действовать, как только они узнают (или должны были узнать) о рисках геноцида. Любые формы насилия следует осуждать повсюду, но геноцид признан международным правом "преступлением преступлений ", поскольку он направлен на основное право общины на существование.

Ужасы геноцида иногда скрывают важный момент в анализе вопиющих действий России против украинцев. Хотя Конвенция о геноциде запрещает само геноцидное насилие («совершение геноцида»), она также запрещает четыре других связанных действия: заговор с целью совершения геноцида, попытки совершить геноцид, соучастие в геноциде и прямое и публичное подстрекательство к геноциду (статья III). Подстрекающая лексика российских государственных деятелей давно соответствует стандарту «прямой и публичной» и является преступлением без срока давности.

"Я являюсь главным автором нового доклада Института новых линий и Центра прав человека Рауля Валленберга, обновленного правового анализа доказательств нарушений Россией Конвенции ООН о геноциде в Украине. Этот отчет содержит почти шестьдесят страниц информации из открытых источников, которую можно проверить” , - отмечает Хук.

Демонизация, дегуманизация, отрицание, дезинформация

Для начала мы рассмотрели прямое и публичное подстрекательство к геноциду со стороны российских государственных деятелей, поскольку они были официально информированы об этих нарушениях Конвенции о геноциде в мае 2022 года. Составление проверенных примеров с помощью экспертной системы по пяти «Д» (4 Д 1 С – укр.) подстрекательство ( демонизация, делегитимизация, дегуманизация, отрицание и дезинформация), мы обнаружили длительное подстрекательство к геноциду на всех уровнях российской государственной власти.

За последний год прямое и публичное подстрекательство к геноциду со стороны российских государственных деятелей не убавилось ни в тонну, ни в объеме. На самом деле, мы демонстрируем, что это конкретное нарушение Конвенции о геноциде обострилось. Новые дегуманизирующие тропы, такие как «демонизация» украинцев, даже были введены через мощные, одобренные государством платформы. Если говорить на юридическом языке, то есть разумные основания полагать, что Россия несет ответственность за прямое и публичное подстрекательство к геноциду украинцев.

Отражение насильственной риторики Москвы

Этот подстрекательский язык ужасает сам по себе, поскольку он призывает к уничтожению и уничтожению украинцев из-за графических образов и угроз. Однако действия России в Украине отражают насилие исходящей из Москвы риторики.

За последний год мы нашли доказательства всплеска систематической и скоординированной тактики геноцида против украинцев. Наш правовой анализ выявил разумные основания полагать, что Россия несет ответственность за геноцид. Эта позиция подтверждается как действиями, запрещенными Конвенцией о геноциде, так и основной схемой зверств, указывающей на то, что Россия стремится частично уничтожить украинскую национальную группу.

Хотя прямое руководство и участие России в действиях, запрещенных Конвенцией о геноциде, неоспоримы, как принудительное перемещение украинских детей, наш отчет открывает новые пути, связывая эти действия геноцида с доказательствами его ментального элемента, мотива уничтожить национальную группу. полностью или частично.

Мы приглашаем других принять участие в огромном объеме доказательств, приведенных в нашем отчете, и не разрешать ежедневным зверствам России омрачать наше видение. Когда слова и действия русских государственных деятелей анализируются систематически и в течение полномасштабного вторжения, бессчетные подтверждения указывают на то, что геноцидная стратегия России усиливается. Конвенция о геноциде заставляет международное сообщество активно противостоять вызовам, которые порождает четкая и развивающая тактика геноцида России, останавливая этот геноцид в движении.

Кроме того, наш отчет раскрывает отдельные аспекты российского геноцида, включая задокументированные доказательства всех пяти действий, запрещенных статьей II Конвенции о геноциде: убийства, серьезные телесные и психические повреждения, создание условий для жизни, направленных на физическое уничтожение жертв, меры предупреждения рождаемости и принудительной передачи детей. Конвенция о геноциде не требует доказательств всех пяти запрещенных действий, чтобы соответствовать правовому стандарту. Поэтому нарушение Россией всех пяти актов геноцида особенно отвратительно и дополняет общий портрет их попыток эскалации совершить геноцид в Украине.

Забегая вперед можно сказать, что реакция международного сообщества на геноцид, который Россия усиливает геноцид в Украине, создаст много политических и правовых прецедентов в сфере предотвращения преступлений. Отчеты о геноциде могут быть ужасными для чтения, но ничто не сравнится с ужасами, с которыми украинцы сталкиваются каждый день. Мы надеемся, что наш отчет будет стимулировать как политику, так и общественные действия по защите миллионов украинцев, жизнь которых навсегда изменил российский геноцид, и чья безопасность еще не обеспечена.