Россия запустила ракету на Луну впервые за почти 50 лет

Россия 10 августа запустила на Луну посадочный аппарат "Луна-25", первый лунный зонд за 47 лет, сообщает Лига.net.

Миссия "Луна-25" стартовала в 23:10 GMT по Гринвичу на ракете Союз-2.1б с космодрома "Восточный" на дальнем востоке России, в Амурской области. Предыдущая миссия, "Луна-24", осуществилась в 1976 году, когда СССР доставил на Землю 170 граммов образцов лунной породы.

Если все пойдет по плану, Луна-25 проведет следующие пять дней в путешествии к Луне, а затем будет вращаться вокруг спутника еще пять-семь дней. Затем посадочный модуль приземлится в южной полярной области Луны, рядом с кратером Богуславского.

После посадки аппарат будет работать на поверхности Луны не менее одного земного года.