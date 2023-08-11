Германия предоставит ВСУ ракеты Taurus при одном условии, - Spiegel

Правительство Германии изучает возможность поставки Украине дальнобойных крылатых ракет Taurus в ближайшие месяцы. В то же время канцлер Олаф Шольц хочет модифицировать ракеты, чтобы украинские войска не могли наносить удары по территории России. Об этом, со ссылкой на Spiegel, сообщает РБК-Украина.

Как сообщает издание, по этому вопросу продолжаются засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности, поскольку канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможными удары ВСУ по российской территории, не касающейся временно оккупированного Крыма.

Отмечается, что глава немецкого правительства "очень озабочен" эскалацией войны, тогда как канцелярия министра обороны Бориса Писториуса обратилась к производителю Taurus с просьбой интегрировать в ракеты соответствующее ограничение для программирования целей.

По данным Spiegel, Шольц не одобрит поставку ракет, пока не убедится в их технической модификации. Отмечено, что такое ограничение системы возможно, но оно займет несколько недель.

Источники издания сообщают, что если раньше канцлер Германии был готов предоставить Taurus только при условии, что США передадут Киеву свои дальнобойные ракеты ATACMS, то это условие уже не играет главной роли.

Taurus для Украины

Несколько месяцев назад один из депутатов Бундестага призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus для защиты от вторжения РФ.

Позже в СМИ появилась информация, что Киев официально пригласил у Берлина поставки таких ракет, однако власти Германии не решились на передачу.

Недавно немецкие журналисты писали, что в немецком правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

В то же время, министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что передача Украина дальнобойных ракет Taurus не является приоритетом для Германии, поскольку в этом якобы нет нужды.

Однако вчера СМИ сообщали, что правительство Германии в ближайшее время объявит о поставках крылатых ракет Taurus в Украину. В настоящее время Берлин работает над решением вопроса из США.