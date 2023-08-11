На границе с Беларусью увеличили заложили десятки тысяч мин − Наев

На участке границы Ровенской области и Беларуси увеличили количество наблюдательных постов, создали новые опорные позиции и заложили мины; признаков того, что враг готовится к наступлению с севера пока нет. Об этом заявил командующий Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев, сообщает Украинская правда.

"На участке границы на территории Ровенской области увеличено количество наблюдательных постов, образованы новые опорные позиции, открыто более 15-ти новых опорных позиций, уложены десятки тысяч мин и среди них не менее 20 процентов − это противопехотные мины в управляемом варианте" , – говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Он подчеркнул, что по состоянию на сейчас на Волынском направлении нет признаков того, что враг готовится к наземной наступательной операции, но силы обороны всегда рассчитывают на худший вариант развития событий и готовятся к этому.

Фото: facebook.com/JointForcesCommandAFU

Наев напомнил, что месяц назад командующие и командиры в Северной операционной зоне получили задание по минированию местности, обустройству новых оборонительных позиций, укреплению охраны и обороны важных гражданских объектов критической инфраструктуры.

Поставленные задачи выполнили.