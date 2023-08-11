Терять отношения нельзя: Лукашенко озаботился соседством с ЕС

Терять отношения нельзя: Лукашенко озаботился соседством с ЕС
Фото: president.gov.by

Беларусь не должна терять отношения со странами Европейского Союза﻿. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует государственное пропагандистское издание БелТА, сообщает Деловая столица.

"Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока — Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов", — сказал Лукашенко.

Кроме того, Лукашенко заявил, что Беларусь готова "хоть завтра" принять западные авиакомпании.

"Мы люди не агрессивные. Еще раз подчеркиваю: мы ни с кем не собираемся воевать. Я вам говорю это постоянно", — сказал самопровозглашенный президент Беларуси во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории Национального аэропорта "Минск", отвечая на вопрос о перспективах возврата западных авиакомпаний в страну.

Новости

Популярные темы форума

analytics