Терять отношения нельзя: Лукашенко озаботился соседством с ЕС
Беларусь не должна терять отношения со странами Европейского Союза. Об этом заявил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, которого цитирует государственное пропагандистское издание БелТА, сообщает Деловая столица.
"Сейчас мы живем прежде всего за счет Востока — Россия, Китай. Но не надо забывать о высокотехнологичном Западе. Они рядом, они наши соседи — Евросоюз. И отношения с ними терять нельзя. Мы к этому готовы, но с учетом наших собственных интересов", — сказал Лукашенко.
Кроме того, Лукашенко заявил, что Беларусь готова "хоть завтра" принять западные авиакомпании.
"Мы люди не агрессивные. Еще раз подчеркиваю: мы ни с кем не собираемся воевать. Я вам говорю это постоянно", — сказал самопровозглашенный президент Беларуси во время встречи с трудовыми коллективами организаций, расположенных на территории Национального аэропорта "Минск", отвечая на вопрос о перспективах возврата западных авиакомпаний в страну.