На Таврическом направлении ВСУ двигаются вперед и имеют успехи – Тарнавский

На Таврическом направлении Силы обороны Украины преуспевают. Об этом заявил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский, сообщает Укринформ.

По его словам, на Таврическом направлении есть движение вперед и успехи.

Артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1464 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 257 человек (погибшие – 49, раненые – 208).

Как проинформировал командующий, уничтожены 16 единиц военной техники врага, в том числе четыре боевых бронированных машин, три артиллерийских системы и миномета, одна ракетная система залпового огня, один БПЛА, пять единиц автомобильной и две единицы специальной техники. Также уничтожены пять складов боеприпасов.