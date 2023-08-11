Кабмин опубликовал постановление о выплатах военным: что изменилось

Кабинет министров опубликовал на своем сайте постановление №836 об изменениях в порядке выплаты дополнительного вознаграждения военнослужащим во время действия военного положения, сообщает Лига.Финансы.

Общие правила выплаты остались прежними.

Они начинаются с 30 000 грн для военных, которые осуществляют боевые или специальные задания, и повышаются до 100 000 грн для тех, кто непосредственно участвует в боевых действиях или осуществлении мер, необходимых для обеспечения обороны Украины.

Также в приказы о выплате дополнительного вознаграждения в размере 100 000 грн зачисляются:

раненые на лечении;

захваченные в плен;

погибшие (выплата производится за весь месяц, в котором человек погиб).

Для военных, осуществляющих оперативное управление воинскими частями и подразделениями на расстоянии, доплаты могут составить 50 000 грн.

В постановлении появились новые виды дополнительного вознаграждения, предусмотренные недавно принятым законом:

военным, занимающим должности руководящего и инструкторско-преподавательского состава в учебных воинских частях (учебных центрах, учебных подразделениях) – от 15 000 до 30 000 грн;

военным, которые в связи с ранением (контузией, травмой или увечьем) признаны ограниченно пригодными или непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение, – в размере 20 100 грн;

военнослужащим срочной военной службы – 6000 грн;

курсантам высших военных учебных заведений и приравненным лицам – 2350 грн.

Изменения применяются с 1 июня 2023 года.