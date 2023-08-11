Гособлигации Украины подорожали на 50% за два месяца – FT

Государственные облигации Украины резко выросли в цене за последние два месяца, поскольку инвесторы становятся более оптимистичными относительно того, сколько своих денег они получат обратно в результате возможной реструктуризации долга.﻿ Об этом, со ссылкой на Financial Times, сообщает Экономическая правда.

"Долг Киева резко вырос после вторжения России в феврале 2022 года, а цены упали еще больше после того, как зарубежные кредиторы проголосовали за замораживание процентных выплат по международным облигациям страны на сумму 20 миллиардов долларов.

Но с начала июня цены выросли более чем на 50%, что сделало украинские облигации одними из лучших на мировых рынках с фиксированной доходностью в этом году, поскольку стабильный поток иностранной помощи укрепляет валютные резервы Киева, тогда как прогнозы относительно экономики страны в последнее время стали несколько менее мрачными" , - пишет FT.

"Рынок пытается выяснить: когда мы наконец проведем реструктуризацию, на каком уровне будут торговаться облигации?" , - говорит портфельный менеджер по развивающимся рынкам в William Blair Дэниел Вуд.

"Любая хорошая новость - рост, высокий уровень валютных резервов, соглашение с МВФ - будет хорошо воспринята инвесторами, потому что это означает, что восстановительная стоимость облигаций Украины] будет выше, чем рынок оценивает сейчас" , - отметил он.

По данным НБУ, золотовалютные резервы Украины выросли до исторического максимума в 41,7 млрд долл, поскольку финансовая помощь от западных стран продолжает поступать.

Инвесторы говорят, что пересмотр МВФ в июне четырехлетней кредитной программы для Украины на сумму $15,6 млрд долл, что позволило Киеву немедленно получить 890 млн долл для поддержки бюджета, также способствовал недавнему росту.

В конце июня МВФ сообщил, что экономика Украины вырастет на 1-3% в 2023 году, улучшив предыдущие прогнозы, которые указывали на падение на 3% в этом году. Вторжение РФ привело к падению ВВП Украины на 29% в прошлом году.

Долларовые облигации с погашением в сентябре 2025 года сейчас торгуются по 31 центу за доллар, по сравнению с 20 центами в начале июня. Другие валютные облигации продемонстрировали аналогичный рост.

Крупнейшими держателями международных облигаций Украины являются BlackRock, Pimco и Fidelity, согласно данным, собранным агентством Bloomberg.

"Это довольно неплохая прибыль за два месяца" , - сказал ведущий экономист PGIM Джанкарло Перассо.