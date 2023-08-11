Украина хочет отменить безвизовый режим с Израилем – СМИ

Правительство Украины рассматривает возможность приостановления действия Соглашения между Кабинетом Министров и Правительством Израиля об отмене визового режима между государствами, сообщает Деловая столица.

Уже готовится представление Министерства иностранных дел Украины в Кабмин, об этом Kyiv Post сообщили источники в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

"Рассмотрение представления планируется в ближайшие недели" , — говорит собеседник.

"Главная причина — систематические недружественные действия Израиля в отношении Украины и фактически пророссийская позиция на международной арене после пономасштабного вторжения России" , — объясняет источник Kyiv Post в СНБО.

Кроме этого Украина инициирует исключение Израиля из встреч формата "Рамштайн", где Украина вместе с союзниками ведет переговоры о поставках оружия. Украинское правительство обеспокоено, что израильские представители на встрече передают информацию России:

"Полученная в ходе встреч информация используется Израилем в сугубо собственных интересах. И главное — существует реальная опасность, что эта информация вероятно попадает в распоряжение государства-агрессора".

К тому же израильское правительство отказалось оказывать военную помощь Украине. А 10% украинцев, которые пытались въехать в страну, были задержаны в аэропорту без объяснений и депортированы.

"Зато Израиль пытается получить от нас гарантии безопасности для своих граждан, которые совершают паломничество к могиле цадика Нахмана в Умани. Во время постоянных ракетных атак эти гарантии предоставить невозможно" , — объясняет собеседник.

Ежегодно в сентябре в город Умань Черкасской области приезжают десятки тысяч евреев-хасидов на празднование Рош ха-Шана, еврейского Нового года.

Представитель украинского МИД Олег Николенко в комментарии Kyiv Post эту информацию пока не подтвердил.

Также Kyiv Post обратился за комментарием в Посольство Израиля в Украине.