В Украине уже три государственных завода производят FPV-дроны – Минстратегпром

В Украине уже три государственных оборонных завода начали производство FPV-дронов. Об этом рассказал советник министра по стратегическим отраслям промышленности Ярослав Олейник во время выступления на конференции iForum, сообщает Укринформ.

Советник министра также рассказал, что производство FPV-дронов начали уже три отечественных предприятия.

"Сейчас там обучают персонал и работают над отладкой закупки комплектующих. Не могу раскрывать деталей из соображений безопасности" , - рассказал он.

Олейник также представил 5 основных шагов для достижения этой цели. Прежде всего, по его мнению, следует всегда отдавать предпочтение украинскому производителю.

"В общей концепции развития украинского ОПК, о которой говорил министр Камышин, мы должны руководствоваться экономическим национализмом. Украинского производителя – вперед" , - подчеркнул советник министра.

Он также добавил, что Минстратегпром работает для машстабирования и развития рынка украинских БПЛА. Для этого ищут пути партнерства государственных и частных производителей, локализуют производство комплектующих в Украине и сотрудничают с международными инвесторами, фондами и производителями.