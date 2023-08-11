Зеленский: Увольняем всех областных "военкомов"

Президент Владимир Зеленский провел заседание СНБО, на котором были рассмотрены результаты проверок территориальных центров комплектования и социальной поддержки (бывших военкоматов).

Об этом сообщили на сайте президента.

Как отметили в пресс-службе, во время проверки ТЦК правоохранительными органами были выявлены случаи коррупции, в частности, при проведении общей мобилизации, которые представляют угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам.

СНБО рекомендовал Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному назначить по рекомендациям руководителей оперативно-тактических и оперативно-стратегических группировок на должности руководителей областных ТЦК офицеров, непосредственно участвующих в боевых действиях после прохождения ими проверки СБУ.

"Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования" , – заявил президент Владимир Зеленский.

Офису Генерального прокурора совместно с НАПК и ГБР рекомендовано принять дополнительные меры по противодействию совершению коррупционных правонарушений должностными лицами ТЦК.