НБУ с 12 августа смягчает очередные валютные ограничения

Национальный банк Украины с 12 августа смягчает ряд валютных ограничений с целью сохранения устойчивости валютного рынка. Это предусматривает постановление Правления Национального банка Украины от 10 августа 2023 № 96 "О внесении изменений в постановление Правления Национального банка Украины от 24 февраля 2022 № 18", которое вступает в силу с 12 августа 2023 года.

Целью очередных смягчений является :

активизировать участие банков-нерезидентов на рынке ОВГЗ;

увеличить приток иностранной валюты в страну;

поддержать социальные инициативы по защите граждан.

Кроме того, приняты дополнительные меры, чтобы предотвратить непродуктивный отток капитала из Украины для сохранения устойчивости валютного рынка.

Так, с 12 августа 2023 года НБУ вводит изменения по следующим вопросам:

Переводы за границу для выплаты пенсий гражданам Украины

АО "УКРПОЧТА" как назначенный оператор услуг почтовой связи сможет осуществлять переводы с целью обеспечения выплаты пенсий и денежных пособий в пользу граждан Украины, которые временно находятся за рубежом.

Как считают в НБУ, это позволит поддержать социальные инициативы по защите пенсионеров, вынужденно находящихся за пределами Украины, и обеспечить выплаты гарантированных им государством пенсий и денежных пособий.

Участие банков-нерезидентов в операциях с ОВГЗ, номинированными в национальной валюте

Национальный банк позволит осуществлять перевод средств в гривне на корреспондентские счета банков-нерезидентов, открытые в украинских банках, для проведения операций с внутренними государственными облигациями Украины (ОВГЗ), номинированными в национальной валюте, участником которых является банк-нерезидент.

По оценкам НБУ, такие изменения должны поспособствовать более активному участию банков-нерезидентов в операциях с гривневыми ОВГЗ и одновременно благодаря сохранению ограничения на конвертацию этих средств в иностранную валюту и их перевод за границу это не будет приводить к усилению давления на валютный рынок.

Переводы средств за границу товарными биржами для возврата гарантийного обеспечения для участия в торгах

Товарные биржи получат возможность переводить средства нерезиденту с целью возврата предварительно внесенной им суммы гарантийного обеспечения для участия в биржевых торгах. В то же время такой возврат может осуществляться только за счет средств, которые были предварительно перечислены нерезидентом из-за рубежа для участия в торгах на товарной бирже. Соответственно покупка иностранной валюты не будет осуществляться, следовательно, это не будет усиливать давление на валютный рынок.

Зато такие изменения позволят обеспечить выполнение биржами своих обязательств перед участниками торгов, что в свою очередь будет способствовать увеличению притока иностранной валюты в Украину.

Валютный надзор банков за соблюдением резидентом предельных сроков расчетов по операции по импорту товаров

Определено, что банки не будут иметь возможности завершать валютный надзор за операцией по импорту товаров, если происходит полный или частичный возврат средств импортеру со счета нерезидента, открытого в украинском банке.

Соответствующее изменение необходимо, чтобы предотвратить непроизводительный отток иностранной валюты за границу, что позволит защитить международные резервы Украины и стабильность на валютном рынке.

Напоминаем, предыдущее смягчение валютных ограничений произошло в июне. В частности, Нацбанк предоставил разрешение резидентам-заемщикам переводить за границу средства для выполнения обязательств по внешним кредитам и займам.